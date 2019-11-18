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«Боруссия» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за Манджукича

17:52
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Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича, сообщает Kicker.

По сведениям издания, немецкий клуб готов поспорить за 33-летнего хорвата с «Манчестер Юнайтед».

Форвард не был включен главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри в заявку на Лигу чемпионов и не провел ни одного матча в сезоне.

Манджукич уже выступал в Германии за «Вольфсбург» и «Баварию». В составе мюнхенцев форвард стал двукратным чемпионом Германии и обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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