«Боруссия» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за Манджукича

Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича, сообщает Kicker.

По сведениям издания, немецкий клуб готов поспорить за 33-летнего хорвата с «Манчестер Юнайтед».

Форвард не был включен главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри в заявку на Лигу чемпионов и не провел ни одного матча в сезоне.

Манджукич уже выступал в Германии за «Вольфсбург» и «Баварию». В составе мюнхенцев форвард стал двукратным чемпионом Германии и обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.