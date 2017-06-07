"Боруссия" подписала хавбека "Фрайбурга"

Полузащитник "Фрайбурга" Максимиллиан Филипп продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии". С 23-летним немцем был заключен контракт до лета 2022 года. Сумма трансфера не разглашается.

- Мы очень рады, что заполучили Максимиллиана, - отметил спортивный директор клуба Майкл Цорк. - Он универсальный атакующий полузащитник, сильный и имеет хорошие перспективы.

В прошедшем сезоне Филипп сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 голевых передач.