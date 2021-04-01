«Боруссия» планирует оставить Холанна в команде еще на один сезон

Дортмундская «Боруссия» не хочет отпускать нападающего Эрлина Холанна в летнее трансферное окно, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В Германии хотят, чтобы Холанн провел еще один сезон в клубе. «Боруссия» не собирается продавать 20-летнего норвежца дешевле, чем за 150 миллионов евро. Журналист подтвердил, что спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк уже провел встречу с агентом Холанна Мино Райолой по этому вопросу.

Ранее стало известно, что Райола вместе с отцом Холанна прилетел в Барселону, чтобы провести переговоры с руководством «Барселоны» по поводу трансфера.

Borussia Dortmund Michael Zorc sport director confirms the meeting with Mino Raiola: “Yes, yesterday I spoke to Raiola. We’ve made our intentions very clear”, told SkyDe.



Borussia want to keep Haaland one season more - they won’t sell him for less than €150m. ? #BVB #Haaland https://t.co/9BT7yiw6qM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2021

В этом сезоне бундеслиги норвежец провел 21 матч, забив 21 гол и сделав 4 результативные передачи.