«Боруссия» планирует оставить Холанна в команде еще на один сезон
17:22
Дортмундская «Боруссия» не хочет отпускать нападающего Эрлина Холанна в летнее трансферное окно, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
В Германии хотят, чтобы Холанн провел еще один сезон в клубе. «Боруссия» не собирается продавать 20-летнего норвежца дешевле, чем за 150 миллионов евро. Журналист подтвердил, что спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк уже провел встречу с агентом Холанна Мино Райолой по этому вопросу.
Ранее стало известно, что Райола вместе с отцом Холанна прилетел в Барселону, чтобы провести переговоры с руководством «Барселоны» по поводу трансфера.
В этом сезоне бундеслиги норвежец провел 21 матч, забив 21 гол и сделав 4 результативные передачи.
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