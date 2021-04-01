Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Боруссия» планирует оставить Холанна в команде еще на один сезон

17:22
Теги:

Дортмундская «Боруссия» не хочет отпускать нападающего Эрлина Холанна в летнее трансферное окно, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В Германии хотят, чтобы Холанн провел еще один сезон в клубе. «Боруссия» не собирается продавать 20-летнего норвежца дешевле, чем за 150 миллионов евро. Журналист подтвердил, что спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк уже провел встречу с агентом Холанна Мино Райолой по этому вопросу.

Ранее стало известно, что Райола вместе с отцом Холанна прилетел в Барселону, чтобы провести переговоры с руководством «Барселоны» по поводу трансфера.

В этом сезоне бундеслиги норвежец провел 21 матч, забив 21 гол и сделав 4 результативные передачи.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...