"Боруссия" переиграла "Майнц" и обошла "Баварию" в турнирной таблице. Но у мюнхенцев игра в запасе

Дортмундская "Боруссия" переиграла "Майнц" в матче 29-го тура чемпионата Германии - 2:1.

В составе победителей дубль оформил Джейдон Санчо. За "Майнц" забил Робин Куэйсон.

"Боруссия" набрала 66 очков и обошла "Баварию" в турнирной таблице бундеслиги, но мюнхенцы проведут свой матч в воскресенье, 14-го апреля. "Майнц", в активе которого 33 очка, остался на 12-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

29-й тур

"Боруссия Д" - "Майнц" - 2:1 (2:0)

Голы: Санчо, 17 (1:0). Санчо, 24 (2:0). Куэйсон, 83 (2:1).

"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Аканджи, Витсель, Ройс, Дилэйни, Гетце (Емер Топрак, 90), Вайгль, Вольф (Загаду, 78), Брун Ларсен (Филипп, 72), Санчо.

"Майнц": Мюллер, Донати, Кариколь, Хак, Ниакате, Латца (Уджа, 82), Гбамен, Кунде (Баку, 46), Боэтиус, Онисиво, Матета (Куэйсон, 56).

Предупреждение: Матета, 42.

Судья: Айтекин (Германия).

13 апреля. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".

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