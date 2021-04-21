«Боруссия» опубликовала фото Санчо в футболке с надписью «Правосудие для Джорджа Флойда»

Дортмундская «Боруссия» 21 апреля на своей странице в Twitter отреагировала на обвинительный приговор полицейскому Дереку Шовену, который убил афроамериканца Джорджа Флойда в марте прошлого года.

Пресс-служба немецкого клуба в соцсети опубликовала фотографию вингера Джейдона Санчо в футболке с надписью «Justice for George Floyd» («Правосудие для Джорджа Флойда»).

Присяжные 20 апреля объявили Шовена виновным по всем пунктам обвинения: убийство второй и третьей степени, а также непредумышленное убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения. Коллегия присяжных вынесла решение во вторник днем. Присяжным потребовалось меньше суток, чтобы принять решение. Во время оглашения приговора Шовен не выказал никаких эмоций.