«Боруссия» оформит трансфер одного из лидеров «Жироны» за 25 миллионов евро
Дортмундская «Боруссия» завершает переговоры с «Манчестер Сити» по переходу правого защитника Яна Коуту, который в последние два сезона выступал за «Жирону» на правах аренды. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По данным журналиста, «шмели» заплатят за трансфер бразильца 25 миллионов евро. Коуту уже согласовал условия личного контракта с немецким клубом. В ближайшее время «Боруссия» и «Манчестер Сити» должны уладить последние формальности и закрыть сделку.
В прошлом сезоне 22-летний игрок провел 39 матчей в составе «Жироны», в которых забил два гола и отдал десять результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
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