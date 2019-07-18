"Боруссия" обыграла "Сиэтл Сондерс", Санчо забил после отменного сольного прохода. Видео

Дортмундская "Боруссия" в товарищеском матче обыграла "Сиэтл Сондерс" – 3:1. Встреча состоялась в США. Голами отметились Мариус Вольф, Пако Алькасер и Джейдон Санчо. Англичанин забил после отменного сольного прохода.

20 июля "Боруссия" сыграет с "Ливерпулем", который возглавляет бывший главный тренер "шмелей" Юрген Клопп.

Товарищеские матчи. Клубы

"Сиэтл Сондерс" - "Боруссия Д" - 1:3 (0:1)

Голы: Вольф, 36 (0:1). Пако Алькасер, 50 (0:2). Кэмпбелл, 54 (1:2). Санчо, 77 (1:3).

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек (Рафаэл Геррейру, 46), Емер Топрак (Загаду, 63), Балерди (Хуммельс, 65), Морей (Шульц, 65), Гетце (Ройс, 63), Вайгль (Витсель, 64), Вольф (Дилэйни, 66), Рашль (Санчо, 64), Перай (Рейна, 33. Брандт, 65), Пако Алькасер (Азар, 65).

18 июля. Сиэтл. Стадион "CenturyLink Field".