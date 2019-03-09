"Боруссия" обыграла "Штутгарт", "Лейпциг" сыграл вничью с "Аугсбургом"

"Боруссия" обыграла "Штутгарт" в матче 25-го тура чемпионата Германии - 3:1. В составе победителей отличились Марко Ройс, Пако Алькасер и Кристиан Пулишич. За "швабов" забил Марк-Оливер Кемпф.

"Боруссия" набрала 57 очков и занимает вторую строчку в чемпионате Германии, уступая "Баварии", в активе которой также 57 очков, по разнице забитых и пропущенных мячей.

В другом матче дня "Лейпциг" и "Аугсбург" голов не забили - 0:0.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

25-й тур

"Боруссия Д" - "Штутгарт" - 3:1 (0:0)

Голы: Ройс, 62 - с пенальти (1:0). Кемпф, 71 (1:1). Пако Алькасер, 84 (2:1). Пулишич, 90+2 (3:1).



"Боруссия Д": Бюрки, Рафаэл Геррейру (Пулишич, 79), Диалло, Аканджи, Хакими, Витсель, Ройс, Гетце, Вольф (Загаду, 88), Санчо, Пако Алькасер (Дилэйни, 90+1).



"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа (Гомес, 88), Кемпф, Павар, Озан Кабак, Кастро, Эссвайн, Цубер (Донис, 70), Аскасибар, Гонсалес (Гентнер, 74).



Предупреждения: Цубер, 57. Инсуа, 68. Ройс, 69. Вольф, 70. Витсель, 86. Аскасибар, 90.

Судья: Кортус (Германия).

9 марта. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

25-й тур

"РБ Лейпциг" - "Аугсбург" - 0:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Кампль, Забитцер, Ляймер (Огюстен, 81), Адамс (Брума, 73), Вернер, Кунья (Форсберг, 59).

"Аугсбург": Кобель, Макс, Дансо, Байер, Ку Джа Чхоль, Шмид, Тайгль, Грегорич, Хедира, Йенсен (Янкер, 83), Кордова (Рихтер, 59).

Предупреждения: Конате, 17. Дансо, 35.

Судья: Яблонски (Германия).

9 марта. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".

Все о немецком футболе – здесь