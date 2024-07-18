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Сегодня, 16:40

«Боруссия» объявила о переходе нападающего «Штутгарта» Гирасси

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Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси.

Контракт с 28-летним футболистом сборной Гвинеи подписан до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 17,5 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.

Гирасси выступал за «Штутгарт» с осени 2022 года. В минувшем сезоне форвард провел 30 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гирасси в 40 миллионов евро.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Штутгарт
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