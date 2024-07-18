«Боруссия» объявила о переходе нападающего «Штутгарта» Гирасси
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси.
Контракт с 28-летним футболистом сборной Гвинеи подписан до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 17,5 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.
Гирасси выступал за «Штутгарт» с осени 2022 года. В минувшем сезоне форвард провел 30 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 3 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гирасси в 40 миллионов евро.
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3
|Бавария
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4
|РБ Лейпциг
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5
|Боруссия Д
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6
|Айнтрахт Ф
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7
|Хоффенхайм
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8
|Хайденхайм
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9
|Вердер
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10
|Фрайбург
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11
|Аугсбург
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12
|Вольфсбург
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13
|Майнц
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14
|Боруссия М
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|0-0
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15
|Унион Б
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|0-0
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16
|Бохум
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|0-0
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17
|Ст-Паули
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|0-0
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18
|Хольштайн
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33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|24.08
|00:00
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|00:00
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Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|24.08
|00:00
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Вольфсбург – Бавария
|- : -
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