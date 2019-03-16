"Боруссия" не проигрывает, когда забивает Ройс

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Герту" в матче 26-го тура чемпионата Германии - 3:2. Один из голов в составе победителей забил полузащитник Марко Ройс
Этот забитый мяч стал 15-м для Ройса в текущем сезоне. Во всех матчах, в которых игрок забивал голы, "Боруссия" не проигрывала. Команда одержала 12 побед и одну встречу сыграла вничью при забитых голах Ройса.
"Боруссия" набрала 60 очков и обошла в турнирной таблице Бундеслиги "Баварию", но у мюнхенцев еще игра в запасе.
15 - 15. Saisontor für @woodyinho. Wenn Reus in dieser Saison traf, ist der @BVB noch ungeschlagen (12 Siege und 1 Remis). Captain. #BSCBVB #Bundesliga pic.twitter.com/fnzHlI3Snk– OptaFranz (@OptaFranz) 16 марта 2019 г.
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