"Боруссия" не проигрывает, когда забивает Ройс

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Герту" в матче 26-го тура чемпионата Германии - 3:2. Один из голов в составе победителей забил полузащитник Марко Ройс

Этот забитый мяч стал 15-м для Ройса в текущем сезоне. Во всех матчах, в которых игрок забивал голы, "Боруссия" не проигрывала. Команда одержала 12 побед и одну встречу сыграла вничью при забитых голах Ройса.

"Боруссия" набрала 60 очков и обошла в турнирной таблице Бундеслиги "Баварию", но у мюнхенцев еще игра в запасе.

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