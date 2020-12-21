«Боруссия» не отпустит Санчо в Англию из-за нового штамма коронавируса
23:20
Руководство дортмундской «Боруссии» приняло решение не отпускать нападающего команды Джейдона Санчо в Англию на рождественские праздники, сообщает Kicker.
По данным источника, дортмундцы опасаются ситуации на островах, где был обнаружен новый вид коронавируса, поэтому приняли такое решение.
В нынешнем сезоне бундеслиги 20-летний Санчо провел 11 матчей, в которых отличился 3 результативными пердачами.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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