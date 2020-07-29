«Боруссия» не готова продавать Санчо дешевле 120 миллионов евро, «МЮ» готов заплатить не больше 100 миллионов
15:35
Переход полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» под вопросом, сообщает Kicker.
По информации источника, немецкий клуб намерен продать 20-летнего англичанина за 120 миллионов евро и не собирается торговаться по поводу цены, в то время как англичане не готовы предложить больше 100 миллионов евро за футболиста.
В сезоне-2019/20 Санчо забил 20 голов и отдал 20 результативных передач в 44 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 117 миллионов евро.
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