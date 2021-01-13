«Боруссия» нашла замену Джейдону Санчо в «Штутгарте»

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании 19-летнего французского вингера «Штутгарта» Танги Кулибали, сообщает France Football.

Трансфер состоится, если 20-летний Джейдон Санчо уйдет летом в «Манчестер Юнайтед». Англичане пытались подписать вингера перед началом нынешнего сезона, но не смог договориться с «Боруссией».

Кулибали провел за «Штутгарт» 14 матчей в Бундеслиги и забил 2 мяча. Санчо забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач в 13 матчах за «Боруссию».