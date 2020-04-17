«Боруссия» надеется подписать 16-летнего вундеркинда «Бирмингема», несмотря на интерес «МЮ»

«Боруссия» надеется подписать полузащитника «Бирмингема» Джуда Беллингема, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, 16-летний англичанин также имеет предложение от «Манчестер Юнайтед», базу которого посещал зимой. Сообщалось, что футболист хочет повторить путь Джейдона Санчо, который также перебрался в немецкий клуб в самом начале профессиональной карьеры, а теперь считается потенциально одним из самых сильных игроков мира в ближайшие годы.

В текущем сезоне Беллингем провел 32 матча в чемпионшипе, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Сообщается, что «Бирмингем» хочет получить за 16-летнего игрока около 35 миллионов евро.