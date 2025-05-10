Футбол
10 мая, 08:03

«Боруссия» может подписать брата Беллингема из «Сандерленда»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может продолжить карьеру в Германии, сообщает Times.

По сведениям источника, на 19-летнего англичанина претендует «Боруссия». Ранее за дортмундсцев выступал брат Джоба Джуд Беллингем. Сумма трансфера может составить 29,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Беллингем-младший сыграл за «Сандерленд» 40 матчей в чемпионшипе, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Сандерленд
Джоб Беллингем
«Вольфсбург» и «Хоффенхайм» сыграли вничью в бундеслиге

«Бавария» — «Боруссия» М: онлайн-трансляция матча бундеслиги
