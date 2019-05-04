"Боруссия" Менхенгладбах сыграла вничью с "Хоффенхаймом" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии 2:2.

В составе хозяев поля отличились Маттиас Гинтер и Йосип Дрмич. За гостей голы забили Павел Кадержабек и Надим Амири.

"Боруссия" набрала 52 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, "Хоффенхайм", в активе которого 51 очко, - на 7-м.

В другом матче дня "Вольфсбург" обыграл "Нюрнберг" - 2:0.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

32-й тур

"Боруссия М" - "Хоффенхайм" - 2:2 (0:1)

Голы: Кадержабек, 33 (0:1). Гинтер, 72 (1:1). Амири, 79 (1:2). Дрмич, 84 (2:2).

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Янчке (Бейер, 46), Гинтер, Эльведи, Штробль (Дрмич, 82), Закария, Нойхаус, Херрманн (Траоре, 46), Азар, Плеа.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич, Шульц, Пош (Адамс Нуху, 67), Демирбай, Гриллич, Крамарич (Амири, 75), Бельфодиль, Солои (Нелсон, 85).

Предупреждения: Пош, 43. Нойхаус, 55. Солои, 57. Закария, 64. Демирбай, 78. Адамс Нуху, 85.

Судья: Штегеманн (Германия).

4 мая. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

32-й тур

"Вольфсбург" - "Нюрнберг" - 2:0 (1:0)

Голы: Клаус, 38 (1:0). Тиссеран, 78 (2:0).

"Вольфсбург": Перван, Кнохе, Тиссеран, Герхардт, Гилавоги, Арнольд, Клаус (Юнус Малли, 70), Штеффен (Удуокхай, 76), Реджбецай, Мехмеди, Вегхорст (Гинчек, 84).

"Нюрнберг": Матения, Эвертон (Марграйттер, 73), Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк, Эррас, Левен, Исхак (Кнелль, 81), Перейра (Кубо, 76).

Судья: Зиберт (Германия).

4 мая. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена".

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