«Боруссия» Менхенгладбах и «РБ Лейпциг» сыграют в Бундеслиге 28 ноября

«Боруссия» Менхенгладбах и «РБ Лейпциг» сыграют в 12-м туре Бундеслиги в пятницу, 28 ноября.

Следить за ключевыми событиями игры «Боруссия» (Менхенгладбах) — «РБ Лейпциг» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 12-й тур.

28 ноября 2025, 22:30. Боруссия-Парк (Менхенгладбах)

Матч пройдет на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.

В прямом эфире в России трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

После 11 туров Бундеслиги «Боруссия» набрала 12 очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. «РБ Лейпциг» с 25 очками занимает второе место в чемпионате.

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