«Боруссия» Менхенгладбах обыграла «Майнц», «Унион» сыграл вничью с «Аугсбургом»

«Боруссия» из Менхенгладбаха обыграла «Майнц» в матче 2-го тура чемпионата Германии — 3:1.

В составе победителей отличились Штефан Лайнер, Алассан Плеа и Брель Эмболо. За «Майнц» забил Робин Куэйсон.

В других матчах дня «Аугсбург» и «Унион» сыграли вничью (1:1), а «Хоффенхайм» переиграл «Вердер» (3:2).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2-й тур

«Майнц» — «Боруссия М» — 1:3 (1:1)

Голы: Куэйсон, 18 (1:0). Лайнер, 31 (1:1). Плеа, 77 (1:2). Эмболо, 79 (1:3).

«Майнц»: Мюллер, Брозински, Кариколь, Хак, Ниакате, Латца, Куэйсон (Авонийи, 65), Фернандес (Баку, 71), Кунде (Буркардт, 82), Боэтиус, Онисиво.

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи (Янчке, 45), Лайнер, Джонсон (Крамер, 81), Закария, Бенеш, Нойхаус, Плеа, Тюрам (Эмболо, 63).

Предупреждения: Онисиво, 45. Ниакате, 45. Закария, 85. Крамер, 89.

Судья: Петерсен (Германия).

24 августа. Майнц. Стадион «Опель Арена».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2-й тур

«Аугсбург» — «Унион Б» — 1:1 (0:0)

Голы: Варгас, 59 (1:0). Андерссон, 80 (1:1).

«Аугсбург»: Коубек, Лихтштайнер, Едвай, Макс, Байер, Грегорич, Хедира, Хан, Груэсо (Оксфорд, 74), Варгас (Рихтер, 66), Нидерлехнер (Финнбогасон, 88).

«Унион Б»: Гикевич, Суботич, Триммель, Ленц, Шлоттербек, Андрих, Премель, Уджа (Польтер, 71), Беккер (Абдуллахи, 67), Ингвартсен (Андерссон, 71), Бюльтер.

Предупреждения: Хедира, 36. Варгас, 45. Хан, 71.

Удаление: Шлоттербек, 83.

Судья: Шредер (Германия).

24 августа. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2-й тур

«Хоффенхайм» — «Вердер» — 3:2 (0:1)

Голы: Фюллкруг, 42 (0:1). Бичакчич, 54 (1:1). Бебу, 59 (2:1). Осако, 81 (2:2). Кадержабек, 87 (3:2).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Бичакчич, Стафилидис, Пош, Руди, Кадержабек, Гайгер (Биттенкурт, 89), Баумгартнер (Бельфодиль, 63), Сков (Гриллич, 69), Бебу.

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак (Мевальд, 17), Мойсандер, Гебре Селассие, Фридль, Нури Шахин (Писарро, 88), Классен, М.Эггештайн, Фюллкруг, Осако (Харник, 86), Й.Эггештайн.

Предупреждения: Классен, 35. Руди, 46. Й.Эггештайн, 69. Биттенкурт, 90+1. Мойсандер, 90+2. Харник, 90+4.

Удаление: Й.Эггештайн, 77.

Судья: Штегеманн (Германия).

24 августа. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».