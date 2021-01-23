Менхенгладбах победил в матче двух «Боруссий»
Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла дортмундских одноклубников в матче 18-го тура чемпионата Германии — 4:2. Оба мяча в составе дортмундцев забил Эрлин Холанн. На счету 20-летнего норвежца 14 голов в 13 играх бундеслиги в нынешнем сезоне.
Два мяча у менхенгладбахцев оформил защитник Нико Эльведи. Примечательно, что швейцарец не забивал в чемпионате Германии с 27 октября 2019 по 19 января 2021 года. Три дня назад он стал автором единственного мяча в ворота «Вердера» (1:0), а сегодня забил во второй игре подряд.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
18-й тур
«Боруссия» М — «Боруссия» Д — 4:2 (2:2)
Голы: Эльведи, 11 (1:0). Холанн, 22 (1:1). Холанн, 28 (1:2). Эльведи, 32 (2:2). Бенсебаини, 49 (3:2). Тюрам, 78 (4:2).
«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль (Вольф, 71), Крамер, Хофманн (Тюрам, 65), Закария (Херрманн, 83), Нойхаус, Плеа (Эмболо, 70).
«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс, Аканджи, Морей (Тиггес, 87), Ройс (Рейна, 70), Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Брандт, Санчо, Беллингем (Мукоко, 79), Холанн.
Предупреждение: Крамер, 89.
Судья: Грефе.
22 января. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю