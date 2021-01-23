Менхенгладбах победил в матче двух «Боруссий»

Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла дортмундских одноклубников в матче 18-го тура чемпионата Германии — 4:2. Оба мяча в составе дортмундцев забил Эрлин Холанн. На счету 20-летнего норвежца 14 голов в 13 играх бундеслиги в нынешнем сезоне.

Два мяча у менхенгладбахцев оформил защитник Нико Эльведи. Примечательно, что швейцарец не забивал в чемпионате Германии с 27 октября 2019 по 19 января 2021 года. Три дня назад он стал автором единственного мяча в ворота «Вердера» (1:0), а сегодня забил во второй игре подряд.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

18-й тур

«Боруссия» М — «Боруссия» Д — 4:2 (2:2)

Голы: Эльведи, 11 (1:0). Холанн, 22 (1:1). Холанн, 28 (1:2). Эльведи, 32 (2:2). Бенсебаини, 49 (3:2). Тюрам, 78 (4:2).

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль (Вольф, 71), Крамер, Хофманн (Тюрам, 65), Закария (Херрманн, 83), Нойхаус, Плеа (Эмболо, 70).

«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс, Аканджи, Морей (Тиггес, 87), Ройс (Рейна, 70), Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Брандт, Санчо, Беллингем (Мукоко, 79), Холанн.

Предупреждение: Крамер, 89.

Судья: Грефе.

22 января. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».