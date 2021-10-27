«Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Баварию» в Кубке Германии

«Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Баварию» в матче 1/16 Кубка Германии — 5:0.

В составе победителей Брель Эмболов и Рами Бенсебаини оформили по дублю, еще один гол забил Куадье Коне.

В других матчах дня «Кельн» на выезде выиграл у «Штутгарта», а «Ганновер» разгромил «Фортуну» (3:0).

Кубок Германии

1/16 финала

«Боруссия М» — «Бавария» — 5:0 (3:0)

Голы: Коне, 2 (1:0). Бенсебаини, 15 (2:0). Бенсебаини, 21 — с пенальти (3:0). Эмболо, 51 (4:0). Эмболо, 57 (5:0).

«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Байер (Нец, 53), Скалли (Херрманн, 69), Закария, Коне, Штиндль (Плеа, 69), Хофманн (Нойхаус, 73), Эмболо (Тюрам, 73).

«Бавария»: Нойер, Эрнандез, Павар, Упамекано (Зюле, 55), Дэйвис (Коман, 55), Горецка (Толиссо, 64), Киммих, Левандовски, Мюллер, Гнабри (Станишич, 67), Сане.

Предупреждения: Упамекано, 46. Закария, 79.

Судья: Штилер (Германия).

27 октября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

«Штутгарт» — «Кельн» — 0:2 (0:0)

Голы: Модест, 72 (0:1). Модест, 77 (0:2).

«Штутгарт»: Бредлов, Кемпф (Аамада, 73), Соса, Мавропанос (Омер Беяз, 79), Ито, Дидави (Эль-Гаддиуи, 73), Эндо, Мангаля, Климовиц (Фагир, 62), Фюрих (Антон, 80), Кулибали.

«Кельн»: Швебе, Мере, Хюберс, Шауб (Дуда, 72), Хектор, Озджан, Любичич (Модест, 72), Острак (Ут, 46), Андерссон (Лемперле, 85), Шиндлер, Тильманн (Обуц, 90+2).

Предупреждения: Ут, 75. Аамада, 86.

Судья: Айтекин (Германия).

27 октября. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».