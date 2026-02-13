«Боруссия» — «Майнц»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии
«Боруссия» и «Майнц» сыграют в чемпионате Германии 13 февраля
«Боруссия» и «Майнц» сыграют в 22-м туре чемпионата Германии в пятницу, 13 февраля. Матч на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Боруссии (Германия) начнется в 22.30 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Боруссия» — «Майнц» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
В прямом эфире игру бундеслиги показывают на онлайн-платформе «Okko Спорт». Трансляция начнется в 22.30 мск. Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.
После 21 тура чемпионата Германии черно-желтые с 48 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Карнавальники» с 21 очком идут на 14-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
3
|Эльферсберг
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Кельн
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
7
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|
8
|Майнц
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
9
|Унион Б
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|
10
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Байер
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
16
|Штутгарт
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
17
|Боруссия М
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|Гамбург
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.08
|21:30
|Бавария – Штутгарт
|5 : 1
|29.08
|16:30
|Эльферсберг – Байер
|3 : 2
|29.08
|16:30
|Кельн – Хоффенхайм
|3 : 2
|29.08
|16:30
|Майнц – Падерборн
|0 : 0
|29.08
|16:30
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|3 : 0
|29.08
|16:30
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|3 : 3
|29.08
|19:30
|Боруссия Д – Гамбург
|2 : 0
|30.08
|16:30
|Фрайбург – Вердер
|4 : 1
|30.08
|18:30
|Аугсбург – Шальке
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Юито Судзуки
Фрайбург
|3
|
|
Юнес Эбнуталиб
Айнтрахт Ф
|3
|
|
Тейс Даллинга
Кельн
|2
|П
|
|
Тидьям Гомис
РБ Лейпциг
|2
|
|
Йозуа Киммих
Бавария
|2
|
|
Исмаэль Сайбари
Бавария
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Зено ван ден Босх
Унион Б
|1
|0
|1
|
|
Кейсуке Гото
Фрайбург
|1
|0
|1
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