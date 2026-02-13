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«Боруссия» — «Майнц»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии

«Боруссия» и «Майнц» сыграют в чемпионате Германии 13 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Боруссия» и «Майнц» сыграют в 22-м туре чемпионата Германии в пятницу, 13 февраля. Матч на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Боруссии (Германия) начнется в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Боруссия» — «Майнц» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 22-й тур.
13 февраля, 22:30. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)
Боруссия Д
4:0
Майнц

В прямом эфире игру бундеслиги показывают на онлайн-платформе «Okko Спорт». Трансляция начнется в 22.30 мск. Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.

После 21 тура чемпионата Германии черно-желтые с 48 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Карнавальники» с 21 очком идут на 14-й строчке.

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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Майнц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 1 1 0 0 5-1 3
2
 Фрайбург 1 1 0 0 4-1 3
3
 Эльферсберг 1 1 0 0 3-2 3
4
 Кельн 1 1 0 0 3-2 3
5
 Боруссия Д 1 1 0 0 2-0 3
6
 РБ Лейпциг 1 1 0 0 3-0 3
7
 Айнтрахт Ф 1 0 1 0 3-3 1
8
 Майнц 1 0 1 0 0-0 1
9
 Унион Б 1 0 1 0 3-3 1
10
 Падерборн 1 0 1 0 0-0 1
11
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
13
 Байер 1 0 0 1 2-3 0
14
 Хоффенхайм 1 0 0 1 2-3 0
15
 Вердер 1 0 0 1 1-4 0
16
 Штутгарт 1 0 0 1 1-5 0
17
 Боруссия М 1 0 0 1 0-3 0
18
 Гамбург 1 0 0 1 0-2 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
28.08 21:30 Бавария – Штутгарт 5 : 1
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер 3 : 2
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм 3 : 2
29.08 16:30 Майнц – Падерборн 0 : 0
29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М 3 : 0
29.08 16:30 Унион Б – Айнтрахт Ф 3 : 3
29.08 19:30 Боруссия Д – Гамбург 2 : 0
30.08 16:30 Фрайбург – Вердер 4 : 1
30.08 18:30 Аугсбург – Шальке - : -
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ЖК
Г
Юито Судзуки
Юито Судзуки

Фрайбург

 3
Юнес Эбнуталиб
Юнес Эбнуталиб

Айнтрахт Ф

 3
Тейс Даллинга
Тейс Даллинга

Кельн

 2
П
Тидьям Гомис
Тидьям Гомис

РБ Лейпциг

 2
Йозуа Киммих
Йозуа Киммих

Бавария

 2
Исмаэль Сайбари
Исмаэль Сайбари

Бавария

 2
И К Ж
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 1 1 0
Зено ван ден Босх
Зено ван ден Босх

Унион Б

 1 0 1
Кейсуке Гото
Кейсуке Гото

Фрайбург

 1 0 1
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