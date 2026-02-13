«Боруссия» — «Майнц»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии

«Боруссия» и «Майнц» сыграют в чемпионате Германии 13 февраля

«Боруссия» и «Майнц» сыграют в 22-м туре чемпионата Германии в пятницу, 13 февраля. Матч на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Боруссии (Германия) начнется в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Боруссия» — «Майнц» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 22-й тур.

13 февраля, 22:30. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)

В прямом эфире игру бундеслиги показывают на онлайн-платформе «Okko Спорт». Трансляция начнется в 22.30 мск. Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.

После 21 тура чемпионата Германии черно-желтые с 48 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Карнавальники» с 21 очком идут на 14-й строчке.