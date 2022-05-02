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2 мая, 23:23

«Лейпциг» Тедеско проиграл менхенгладбахской «Боруссии» и опустился в зону Лиги Европы

Читать «СЭ» в
Футболисты «Лейпцига».
Фото AFP

2 мая менхенгладбахская «Боруссия» дома одержала победу над «Лейпцигом» (3:1) в матче 32-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяев дубль на счету Йонаса Хофманна и еще один гол у Бриля Эмболо. У «Лейпцига» отличился Кристофер Нкунку.

С 64-й минуты встречи «Боруссия» играла в меньшинстве — с поля был удален Нико Эльведи.

«Боруссия» с 41 баллом занимает 10-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Лейпциг», который тренирует Доменико Тедеско, с 54 очками располагается на пятой строчке, которая позволит сыграть в групповом турнире Лиги Европы в следующем сезоне.

Топ-4 лучших команд по итогам сезона в чемпионате Германии выходят в групповой турнир Лиги чемпионов.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
02 мая, 21:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
3:1
РБ Лейпциг
Голы
Эмболо, 17 (1:0), Нкунку, 36 (1:1), Хофманн, 45+2 (2:1), Хофманн, 77 (3:1)
Боруссия М
Зоммер Байер Лайнер Нец (Скалли, 90+3) Бенсебаини Эльведи Коне (Крамер, 89) Нойхаус Штиндль (Фридрих, 66) Хофманн Эмболо (Плеа, 89)
РБ Лейпциг
Гулачи Симакан (Клостерманн, 46) Орбан Мукьеле (Собослои, 80) Гвардиол (Хальстенберг, 33) Анхелиньо Нкунку Ольмо Лаймер (Форсберг, 80) Кампль Андре Силва (Поульсен, 65)
Предупреждения
Штиндль 23’, Коне 88’, Хофманн 90+1’, Нойхаус 90+1’  -  Гвардиол 11’, Симакан 23’
Удаления
Эльведи 64’
Судьи
Петерсен (Германия)
Футбол
Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
Бундеслига
2
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 24 3 5 93-33 75
2
 Боруссия Д 32 20 3 9 80-50 63
3
 Байер 32 17 7 8 74-44 58
4
 Фрайбург 32 15 10 7 56-40 55
5
 РБ Лейпциг 32 16 6 10 67-36 54
6
 Кельн 32 14 10 8 51-46 52
7
 Унион Б 32 14 9 9 43-41 51
8
 Хоффенхайм 32 13 7 12 55-51 46
9
 Майнц 32 12 6 14 46-42 42
10
 Боруссия М 32 11 8 13 48-59 41
11
 Айнтрахт Ф 32 10 10 12 42-46 40
12
 Бохум 32 11 6 15 34-48 39
13
 Вольфсбург 32 11 5 16 40-52 38
14
 Аугсбург 32 9 8 15 37-51 35
15
 Герта 32 9 6 17 35-67 33
16
 Штутгарт 32 6 11 15 37-56 29
17
 Арминия 32 5 12 15 25-50 27
18
 Гр. Фюрт 32 3 9 20 26-77 18
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.05 21:30
Бохум – Арминия
 - : -
7.05 16:30
Гр. Фюрт – Боруссия Д
 - : -
7.05 16:30
Кельн – Вольфсбург
 - : -
7.05 16:30
Фрайбург – Унион Б
 - : -
7.05 16:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
7.05 19:30
Герта – Майнц
 - : -
8.05 16:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
8.05 18:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
8.05 20:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 34
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 22
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 21
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 27 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 26 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 27 1 6
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