Менхенгладбахская «Боруссия» победила «Кельн»

Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Кельн» в матче 10-го тура чемпионата Германии — 3:1.

Голы забили Филипп Зандер, Кевин Дикс и Харис Табакович. В первом тайме Табакович не реалищовал пенальти. За «Кельн» единственный мяч забил Лука Вальдшмидт.

«Боруссия» (9 очков) поднялась с 16-го на 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кельн» с 14 очками занимает девятую строчку.