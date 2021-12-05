«Фрайбург» разгромил «Боруссию» в Менхенгладбахе со счетом 6:0
21:18
«Боруссия» из Менхенгладбаха уступила «Фрайбургу» (0:6) в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Уже на второй минуте Максимилиан Эггештайн открыл счет. К 25 минутам «Фрайбург» успел отличиться пять раз. Забивали Кевин Шаде, Филипп Линхарт, Николас Хефлер и Лукас Хелер. Нико Шлоттербек на 37-й минуте довел счет до 6:0.
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