Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Фрайбург» разгромил «Боруссию» в Менхенгладбахе со счетом 6:0

21:18

«Боруссия» из Менхенгладбаха уступила «Фрайбургу» (0:6) в матче 14-го тура чемпионата Германии.

Уже на второй минуте Максимилиан Эггештайн открыл счет. К 25 минутам «Фрайбург» успел отличиться пять раз. Забивали Кевин Шаде, Филипп Линхарт, Николас Хефлер и Лукас Хелер. Нико Шлоттербек на 37-й минуте довел счет до 6:0.

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
05 дек, 19:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
0:6
Фрайбург
Голы
Эггештайн, 2 (0:1), Шаде, 5 (0:2), Линхарт, 12 (0:3), Хефлер, 19 (0:4), Хелер, 25 (0:5), Шлоттербек, 37 (0:6)
Боруссия М
Зоммер Лайнер (Херрманн, 29 ) Бенсебаини Гинтер Скалли Эльведи Закария Коне Тюрам (Штиндль, 71 ) Плеа (Эмболо, 29 ) Хофманн
Фрайбург
Флеккен Линхарт (Гульде, 82) Шлоттербек (Шлоттербек, 82) Кюблер Гюнтер Эггештайн (Хаберер, 74) Хефлер Хелер Демирович (Чон У Ен, 74) Шаде (Шоллои, 61) Грифо
Предупреждения
Бенсебаини 15, Коне 24  -  Демирович 44
Судьи
Хартманн

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Умер бард и журналист Сергей Крылов
3