«Фрайбург» разгромил «Боруссию» в Менхенгладбахе со счетом 6:0

«Боруссия» из Менхенгладбаха уступила «Фрайбургу» (0:6) в матче 14-го тура чемпионата Германии.

Уже на второй минуте Максимилиан Эггештайн открыл счет. К 25 минутам «Фрайбург» успел отличиться пять раз. Забивали Кевин Шаде, Филипп Линхарт, Николас Хефлер и Лукас Хелер. Нико Шлоттербек на 37-й минуте довел счет до 6:0.