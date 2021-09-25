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Гладбахская «Боруссия» нанесла минимальное поражение «Боруссии» из Дортмунда

21:40
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В Германии в 6-м туре бундеслиги состоялось дерби двух «Боруссий», в котором сильнее оказалась команда из Менхенгладбаха. Встреча завершилась победой менхенгладбахской «Боруссии» на своем поле со счетом 1:0.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

6-й тур

«Боруссия М» — «Боруссия Д» — 1:0 (1:0)

Гол: Закария, 37.

«Боруссия М»: Зоммер, Янчке, Гинтер, Эльведи, Нец (Х.Вольф, 69), Скалли, Закария, Коне (Крамер, 73), Штиндль, Хофманн (Бенеш, 83), Эмболо.

«Боруссия Д»: Кобель, Хуммельс, Менье (Рейниер, 82), Рафаэл Геррейру (Шульц, 81), Аканджи, Понграчич (Азар, 46), Витсель, Дахуд, Беллингем, Мален (М.Вольф, 82), Мукоко (Кнауфф, 57).

Предупреждения: Дахуд, 10. Закария, 13. Штиндль, 33. Понграчич, 34. Нец, 45+2. Коне, 58. Беллингем, 85.

Удаление: Дахуд, 40.

25 сентября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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