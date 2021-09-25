Гладбахская «Боруссия» нанесла минимальное поражение «Боруссии» из Дортмунда
В Германии в 6-м туре бундеслиги состоялось дерби двух «Боруссий», в котором сильнее оказалась команда из Менхенгладбаха. Встреча завершилась победой менхенгладбахской «Боруссии» на своем поле со счетом 1:0.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
6-й тур
«Боруссия М» — «Боруссия Д» — 1:0 (1:0)
Гол: Закария, 37.
«Боруссия М»: Зоммер, Янчке, Гинтер, Эльведи, Нец (Х.Вольф, 69), Скалли, Закария, Коне (Крамер, 73), Штиндль, Хофманн (Бенеш, 83), Эмболо.
«Боруссия Д»: Кобель, Хуммельс, Менье (Рейниер, 82), Рафаэл Геррейру (Шульц, 81), Аканджи, Понграчич (Азар, 46), Витсель, Дахуд, Беллингем, Мален (М.Вольф, 82), Мукоко (Кнауфф, 57).
Предупреждения: Дахуд, 10. Закария, 13. Штиндль, 33. Понграчич, 34. Нец, 45+2. Коне, 58. Беллингем, 85.
Удаление: Дахуд, 40.
25 сентября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/
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