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Гол Санчо принес дортмундской «Боруссии» победу над менхенгладбахской

00:42
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Менхенгладбахская «Боруссия» проиграла дортмундской «Боруссии» в 1/4 финала Кубка Германии (0:1). Единственный гол забил Джейдон Санчо.

В концовке встрече дортмундцы остались в меньшинстве — красную карточку получил Махмуд Дахуд.

Кубок Германии

1/4 финала

«Боруссия М» — «Боруссия Д» — 0:1 (0:0)

Гол: Санчо, 66.

«Боруссия М»: Зиппель, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль (Закария, 76), Крамер (Вольф, 76), Хофманн (Лазаро, 68), Нойхаус, Плеа, Тюрам (Эмболо, 76).

«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс, Морей, Ройс, Дилэйни, Эмре Джан, Рафаэл Геррейру (Шульц, 5), Дахуд, Санчо (Азар, 68), Беллингем (Загаду, 90+1), Холанн.

Предупреждения: Дахуд, 29. Штиндль, 32. Ройс, 50. Бенсебаини, 90+2. Хитц, 90+5.

Удаление: Дахуд, 90+2.

Судья: Штегеманн.

2 марта. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

Боруссия М — Боруссия Д

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