Гол Санчо принес дортмундской «Боруссии» победу над менхенгладбахской
Менхенгладбахская «Боруссия» проиграла дортмундской «Боруссии» в 1/4 финала Кубка Германии (0:1). Единственный гол забил Джейдон Санчо.
В концовке встрече дортмундцы остались в меньшинстве — красную карточку получил Махмуд Дахуд.
Кубок Германии
1/4 финала
«Боруссия М» — «Боруссия Д» — 0:1 (0:0)
Гол: Санчо, 66.
«Боруссия М»: Зиппель, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль (Закария, 76), Крамер (Вольф, 76), Хофманн (Лазаро, 68), Нойхаус, Плеа, Тюрам (Эмболо, 76).
«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс, Морей, Ройс, Дилэйни, Эмре Джан, Рафаэл Геррейру (Шульц, 5), Дахуд, Санчо (Азар, 68), Беллингем (Загаду, 90+1), Холанн.
Предупреждения: Дахуд, 29. Штиндль, 32. Ройс, 50. Бенсебаини, 90+2. Хитц, 90+5.
Удаление: Дахуд, 90+2.
Судья: Штегеманн.
2 марта. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
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