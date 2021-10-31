«Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Бохум»
«Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Бохум» со счетом 2:1 в матче 10-го тура чемпионата Германии.
В составе «Боруссии» отличились Алассан Плеа и Йонас Хофманн. У «Бохума» гол забил Данни Блум.
«Боруссия» из Менхенгладбаха набрала 14 очков и занимает 10-е место в таблице бундеслиги. У «Бохума» 10 очков и 14-я позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
10-й тур
«Боруссия М» — «Бохум» — 2:1 (2:0)
Голы: Плеа, 12 (1:0). Хофманн, 40 (2:0). Блум, 86 (2:1).
«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Скалли, Закария, Коне (Нойхаус, 69), Штиндль (Тюрам, 69), Плеа (Вольф, 82), Хофманн, Эмболо.
«Бохум»: Риманн, Гамбоа (Стафилидис, 46), Данилу Соарес, Лампропулос, Машович, Реджбецай, Левен (Пантович, 76), Лосийя, Польтер (Новотны, 83), Хольтманн (Блум, 46), Асано (Антви-Аджей, 76).
Предупреждения: Машович, 51. Вольф, 85.
Судья: Райхель (Германия).
31 октября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
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