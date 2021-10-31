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«Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Бохум»

21:25
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«Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Бохум» со счетом 2:1 в матче 10-го тура чемпионата Германии.

В составе «Боруссии» отличились Алассан Плеа и Йонас Хофманн. У «Бохума» гол забил Данни Блум.

«Боруссия» из Менхенгладбаха набрала 14 очков и занимает 10-е место в таблице бундеслиги. У «Бохума» 10 очков и 14-я позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

10-й тур

«Боруссия М» — «Бохум» — 2:1 (2:0)

Голы: Плеа, 12 (1:0). Хофманн, 40 (2:0). Блум, 86 (2:1).

«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Скалли, Закария, Коне (Нойхаус, 69), Штиндль (Тюрам, 69), Плеа (Вольф, 82), Хофманн, Эмболо.

«Бохум»: Риманн, Гамбоа (Стафилидис, 46), Данилу Соарес, Лампропулос, Машович, Реджбецай, Левен (Пантович, 76), Лосийя, Польтер (Новотны, 83), Хольтманн (Блум, 46), Асано (Антви-Аджей, 76).

Предупреждения: Машович, 51. Вольф, 85.

Судья: Райхель (Германия).

31 октября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

Боруссия М — Бохум

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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