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Сегодня, 19:45

«Боруссия» М — «Байер»: смотреть трансляцию матча бундеслиги

«Боруссия» Менхенгладбах примет «Байер» в 1-м туре бундеслиги 23 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты «Байера».
Фото AFP

«Боруссия» Менхенгладбах на своем поле примет «Байер» в рамках 1-го тура чемпионата Германии в пятницу, 23 августа. Поединок пройдет на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе, Германия. Начало — в 21:30 по московскому времени.

Ключевые события матча бундеслиги «Боруссия» — «Байер» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча чемпионата Германии в прямом эфире будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на онлайн-платформе Okko Sport.

«Байер» стал чемпионом бундеслиги сезона 2023/2024. Команда из Леверкузена впервые в своей истории выиграла золотые медали первенства страны. «Боруссия» из Менхенгладбаха заняла 14-е место в чемпионате Германии.

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Футбол
ФК Байер
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
3
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
6
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
16
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
17
 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
18
 Хольштайн 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 21:30
Боруссия М – Байер
 - : -
24.08 16:30
Аугсбург – Вердер
 - : -
24.08 16:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
24.08 16:30
Хоффенхайм – Хольштайн
 - : -
24.08 16:30
Майнц – Унион Б
 - : -
24.08 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
24.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 - : -
25.08 16:30
Вольфсбург – Бавария
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