«Боруссия» М — «Байер»: смотреть трансляцию матча бундеслиги
«Боруссия» Менхенгладбах на своем поле примет «Байер» в рамках 1-го тура чемпионата Германии в пятницу, 23 августа. Поединок пройдет на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе, Германия. Начало — в 21:30 по московскому времени.
Ключевые события матча бундеслиги «Боруссия» — «Байер» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча чемпионата Германии в прямом эфире будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на онлайн-платформе Okko Sport.
«Байер» стал чемпионом бундеслиги сезона 2023/2024. Команда из Леверкузена впервые в своей истории выиграла золотые медали первенства страны. «Боруссия» из Менхенгладбаха заняла 14-е место в чемпионате Германии.
Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Байер
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2
|Штутгарт
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|0-0
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3
|Бавария
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|0
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|0-0
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4
|РБ Лейпциг
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|0-0
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5
|Боруссия Д
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|0-0
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6
|Айнтрахт Ф
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|0-0
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7
|Хоффенхайм
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|0
|0-0
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8
|Хайденхайм
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|0
|0-0
|0
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9
|Вердер
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|0
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|0-0
|0
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10
|Фрайбург
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Аугсбург
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0-0
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13
|Майнц
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|0-0
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14
|Боруссия М
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|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
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|0-0
|0
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16
|Бохум
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|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
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|0
|0-0
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18
|Хольштайн
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|0-0
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|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -