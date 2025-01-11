«Боруссия» М сыграет с «Баварией» в бундеслиге 11 января

«Боруссия» Менхенгладбах сыграет с «Баварией» в матче 16-го тура бундеслиги в субботу, 11 января. Игра пройдет на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбах (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Боруссия» М — «Бавария» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru.

По итогам 15 туров чемпионата Германии менхенгладбахский клуб с 24 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице. Команда из Мюнхена с 36 баллами занимает первую строчку бундеслиги.

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