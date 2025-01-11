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Сегодня, 19:15

«Боруссия» М — «Бавария»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии

«Боруссия» М сыграет с «Баварией» в бундеслиге 11 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Мануэль Нойер, ФК «Бавария».
Фото Reuters

«Боруссия» Менхенгладбах сыграет с «Баварией» в матче 16-го тура бундеслиги в субботу, 11 января. Игра пройдет на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбах (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Боруссия» М — «Бавария» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru.

По итогам 15 туров чемпионата Германии менхенгладбахский клуб с 24 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице. Команда из Мюнхена с 36 баллами занимает первую строчку бундеслиги.

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
11 янв, 20:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
Бавария

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Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 11 3 1 47-13 36
2
 Байер 16 10 5 1 40-23 35
3
 Айнтрахт Ф 16 9 3 4 36-23 30
4
 Майнц 16 8 4 4 30-20 28
5
 РБ Лейпциг 15 8 3 4 24-20 27
6
 Фрайбург 16 8 3 5 24-26 27
7
 Боруссия Д 16 7 4 5 30-25 25
8
 Вердер 15 7 4 4 26-25 25
9
 Вольфсбург 16 7 3 6 33-28 24
10
 Боруссия М 15 7 3 5 25-20 24
11
 Штутгарт 15 6 5 4 29-25 23
12
 Унион Б 16 4 5 7 14-21 17
13
 Аугсбург 15 4 4 7 17-32 16
14
 Ст-Паули 16 4 2 10 12-20 14
15
 Хоффенхайм 16 3 5 8 20-29 14
16
 Хайденхайм 16 4 1 11 20-33 13
17
 Хольштайн 16 2 2 12 21-41 8
18
 Бохум 16 1 3 12 13-37 6
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.01 22:30
Боруссия Д – Байер
 2 : 3
11.01 17:30
Фрайбург – Хольштайн
 3 : 2
11.01 17:30
Хайденхайм – Унион Б
 2 : 0
11.01 17:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 0 : 1
11.01 17:30
Майнц – Бохум
 2 : 0
11.01 17:30
Ст-Паули – Айнтрахт Ф
 0 : 1
11.01 20:30
Боруссия М – Бавария
 - : -
12.01 17:30
РБ Лейпциг – Вердер
 - : -
12.01 19:30
Аугсбург – Штутгарт
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 14
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 14
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 12
П
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 7
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 7
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
И К Ж
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 14 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 13 1 4
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Боруссия Д

 15 1 4
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