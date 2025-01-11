«Боруссия» М — «Бавария»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии
«Боруссия» Менхенгладбах сыграет с «Баварией» в матче 16-го тура бундеслиги в субботу, 11 января. Игра пройдет на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбах (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Боруссия» М — «Бавария» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru.
По итогам 15 туров чемпионата Германии менхенгладбахский клуб с 24 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице. Команда из Мюнхена с 36 баллами занимает первую строчку бундеслиги.
Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|15
|11
|3
|1
|47-13
|36
|
2
|Байер
|16
|10
|5
|1
|40-23
|35
|
3
|Айнтрахт Ф
|16
|9
|3
|4
|36-23
|30
|
4
|Майнц
|16
|8
|4
|4
|30-20
|28
|
5
|РБ Лейпциг
|15
|8
|3
|4
|24-20
|27
|
6
|Фрайбург
|16
|8
|3
|5
|24-26
|27
|
7
|Боруссия Д
|16
|7
|4
|5
|30-25
|25
|
8
|Вердер
|15
|7
|4
|4
|26-25
|25
|
9
|Вольфсбург
|16
|7
|3
|6
|33-28
|24
|
10
|Боруссия М
|15
|7
|3
|5
|25-20
|24
|
11
|Штутгарт
|15
|6
|5
|4
|29-25
|23
|
12
|Унион Б
|16
|4
|5
|7
|14-21
|17
|
13
|Аугсбург
|15
|4
|4
|7
|17-32
|16
|
14
|Ст-Паули
|16
|4
|2
|10
|12-20
|14
|
15
|Хоффенхайм
|16
|3
|5
|8
|20-29
|14
|
16
|Хайденхайм
|16
|4
|1
|11
|20-33
|13
|
17
|Хольштайн
|16
|2
|2
|12
|21-41
|8
|
18
|Бохум
|16
|1
|3
|12
|13-37
|6
|10.01
|22:30
|
Боруссия Д – Байер
|2 : 3
|11.01
|17:30
|
Фрайбург – Хольштайн
|3 : 2
|11.01
|17:30
|
Хайденхайм – Унион Б
|2 : 0
|11.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Вольфсбург
|0 : 1
|11.01
|17:30
|
Майнц – Бохум
|2 : 0
|11.01
|17:30
|
Ст-Паули – Айнтрахт Ф
|0 : 1
|11.01
|20:30
|
Боруссия М – Бавария
|- : -
|12.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|12.01
|19:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|14
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|12
|П
|
|
Флориан Вирц
Байер
|7
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|7
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|14
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|13
|1
|4
|
|
Паскаль Гросс
Боруссия Д
|15
|1
|4