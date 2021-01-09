«Бавария» проиграла «Боруссии» в Менхенгладбахе

«Боруссия» из Менхенгладбаха обыграла «Баварию» (3:2) в матче 15-го тура бундеслиги. По ходу игры «Бавария» вела 2:0.

У гостей отличились Роберт Левандовски и Леон Горецка. Хозяева ответили дублем Йонаса Хофманна и голом Флориана Нойхауса.

«Бавария» с 33 очками осталась на первом месте. У «Боруссии» 24 очка и седьмая позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

15-й тур

«Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария» — 3:2 (2:2)

Голы: Левандовски, 20 — с пенальти (0:1). Горецка, 26 (0:2). Хофманн, 35 (1:2). Хофманн, 45 (2:2). Нойхаус, 49 (3:2).

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 89), Лайнер, Штиндль (Вольф, 82), Крамер, Хофманн (Янчке, 89), Закария (Херрманн, 74), Нойхаус, Эмболо.

«Бавария»: Нойер, Алаба, Зюле, Павар, Киммих, Мюллер, Горецка, Дэйвис, Левандовски, Дуглас Коста (Коман, 68), Сане.

Предупреждения: Гинтер, 62. Зюле, 63.

Судья: Осмерс.

8 января. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».