«Бавария» проиграла «Боруссии» в Менхенгладбахе
«Боруссия» из Менхенгладбаха обыграла «Баварию» (3:2) в матче 15-го тура бундеслиги. По ходу игры «Бавария» вела 2:0.
У гостей отличились Роберт Левандовски и Леон Горецка. Хозяева ответили дублем Йонаса Хофманна и голом Флориана Нойхауса.
«Бавария» с 33 очками осталась на первом месте. У «Боруссии» 24 очка и седьмая позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига
15-й тур
«Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария» — 3:2 (2:2)
Голы: Левандовски, 20 — с пенальти (0:1). Горецка, 26 (0:2). Хофманн, 35 (1:2). Хофманн, 45 (2:2). Нойхаус, 49 (3:2).
«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 89), Лайнер, Штиндль (Вольф, 82), Крамер, Хофманн (Янчке, 89), Закария (Херрманн, 74), Нойхаус, Эмболо.
«Бавария»: Нойер, Алаба, Зюле, Павар, Киммих, Мюллер, Горецка, Дэйвис, Левандовски, Дуглас Коста (Коман, 68), Сане.
Предупреждения: Гинтер, 62. Зюле, 63.
Судья: Осмерс.
8 января. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
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