«Боруссия» М обыграла «Арминию»

«Боруссия» Менхенгладбах победила «Арминию» (3:1) в матче 4-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль сделал Ларс Штиндль. Также отличился Денис Закария. У гостей забил Масая Окугава.

«Боруссия» набрала четыре очка и занимает 11-е место. У «Арминии» три очка и 11-я позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

4-й тур

«Боруссия М» — «Арминия» — 3:1 (1:1)

Голы: Штиндль, 35 (1:0). Окугава, 45+2 (1:1). Штиндль, 69 (2:1). Закария, 72 (3:1).

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Байер, Нец (Херрманн, 58), Скалли, Закария, Нойхаус (Беннеттс, 69), Штиндль (Эмболо, 77), Плеа, Хофманн (Вольф, 46).

«Арминия»: Ортега, Бруннер, Де Медина, Лаурсен, Нильссон, Шепф, Притль, Окугава (Зерра, 77), Виммер (Ласм, 71), Клос (Крюгер, 77), Хак.

Предупреждения: Скалли, 67. Хак, 75.

Судья: Штегеманн.

12 сентября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».