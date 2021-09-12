«Боруссия» М обыграла «Арминию»
«Боруссия» Менхенгладбах победила «Арминию» (3:1) в матче 4-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей дубль сделал Ларс Штиндль. Также отличился Денис Закария. У гостей забил Масая Окугава.
«Боруссия» набрала четыре очка и занимает 11-е место. У «Арминии» три очка и 11-я позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига
4-й тур
«Боруссия М» — «Арминия» — 3:1 (1:1)
Голы: Штиндль, 35 (1:0). Окугава, 45+2 (1:1). Штиндль, 69 (2:1). Закария, 72 (3:1).
«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Байер, Нец (Херрманн, 58), Скалли, Закария, Нойхаус (Беннеттс, 69), Штиндль (Эмболо, 77), Плеа, Хофманн (Вольф, 46).
«Арминия»: Ортега, Бруннер, Де Медина, Лаурсен, Нильссон, Шепф, Притль, Окугава (Зерра, 77), Виммер (Ласм, 71), Клос (Крюгер, 77), Хак.
Предупреждения: Скалли, 67. Хак, 75.
Судья: Штегеманн.
12 сентября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
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