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Дубль Санчо помог «Боруссии» обыграть «Лейпциг»

18:23
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Дортмундская «Боруссия» победила «Лейпциг» (3:2) в матче 32-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяев забивали Марко Ройс и Джейдон Санчо, который сделал дубль. У гостей отличились Лукас Клостерманн и Дани Ольмо.

«Лейпциг» имеет 64 очка и занимает второе место. Благодаря этому результату «Бавария» с 71 очком досрочно стала чемпионом. У «Боруссии» 58 очков и четвертая позиция.

«Хоффенхайм» дома обыграл «Шальке» (4:2). «Вердер» и «Байер» сыграли вничью (0:0). «Вольфсбург» победил «Унион» (3:0).

Чемпионат Германии. Бундеслига

32-й тур

«Боруссия» Д — «Лейпциг» — 3:2 (1:0)

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