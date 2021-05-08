Дубль Санчо помог «Боруссии» обыграть «Лейпциг»
Дортмундская «Боруссия» победила «Лейпциг» (3:2) в матче 32-го тура чемпионата Германии.
В составе хозяев забивали Марко Ройс и Джейдон Санчо, который сделал дубль. У гостей отличились Лукас Клостерманн и Дани Ольмо.
«Лейпциг» имеет 64 очка и занимает второе место. Благодаря этому результату «Бавария» с 71 очком досрочно стала чемпионом. У «Боруссии» 58 очков и четвертая позиция.
«Хоффенхайм» дома обыграл «Шальке» (4:2). «Вердер» и «Байер» сыграли вничью (0:0). «Вольфсбург» победил «Унион» (3:0).
Чемпионат Германии. Бундеслига
32-й тур
«Боруссия» Д — «Лейпциг» — 3:2 (1:0)
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