«Боруссия» из Менхенгладбаха уволила главного тренера Хюттера

«Боруссия» из Менхенгладбаха на своем сайте объявила об увольнении главного тренера команды Адольфа Хюттера. Причиной стали результатаы команды.

«Мы пришли к взаимному согласию о решении пойти разными путями. Очень жаль, потому что мне было комфортно в клубе. К сожалению, мы не добились того, чего все ожидали с точки зрения спортивных результатов. Я могу только поблагодарить клуб за открытость и честность», — отметил Хюттер.

Хюттер возглавил «Боруссию» летом прошлого года. Контракт был рассчитан на три года. Под его руководством команда заняла десятое место в сезоне-2021/22.