«Боруссия» из Менхенгладбаха одолела «Фортуну»

В матче 5-го тура чемпионата России «Боруссия» из Менхегладбаха принимала «Фортуну». Хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1.

Три очка «Боруссии» принес дубль нападающего Маркуса Тюрама.

Команда из Менхенгладбаха набрала 10 очков и находится в зоне еврокубков.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

5-й тур

«Боруссия М» — «Фортуна Д» — 2:1 (0:1)

Голы: Адамс Нуху, 6 (0:1). Тюрам, 74 (1:1). Тюрам, 87 (2:1).

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт, Янчке (Эльведи, 52), Гинтер, Лайнер, Закария, Бенеш, Нойхаус, Херрманн (Раффаэл, 80), Плеа (Тюрам, 67), Эмболо.

«Фортуна Д»: Стеффен, Циммерманн, Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Циммер (Пледль, 67), Адамс Нуху, Боджек, Бэйкер (Томми, 59), Кенан Караман, Ковнацки (Хеннингс, 79).

Предупреждения: Лайнер, 2. Боджек, 35. Циммерманн, 49. Каан Айхан, 65. Закария, 77.

Судья: Дингерт (Германия).

22 сентября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

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