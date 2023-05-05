«Боруссия» из Менхенгладбаха объявила о выкупе Вайгля из «Бенфики»
Полузащитник «Бенфики» Юлиан Вайгль, выступавший на правах аренды за «Боруссию», на постоянной основе перебрался в немецкий клуб.
27-летний полузащитник подписал контракт до лета 2028 года.
Гладбахцы арендовали Вайгля в сентябре прошлого года. С того момента он провел 20 матчей за клуб, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|18
|8
|4
|81-33
|62
|
2
|Боруссия Д
|30
|19
|4
|7
|67-40
|61
|
3
|Унион Б
|30
|16
|8
|6
|44-31
|56
|
4
|Фрайбург
|30
|16
|8
|6
|46-37
|56
|
5
|РБ Лейпциг
|30
|16
|6
|8
|54-37
|54
|
6
|Байер
|30
|14
|6
|10
|53-41
|48
|
7
|Вольфсбург
|30
|12
|10
|8
|54-37
|46
|
8
|Майнц
|30
|12
|9
|9
|49-43
|45
|
9
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|10
|9
|50-46
|43
|
10
|Боруссия М
|30
|9
|9
|12
|44-48
|36
|
11
|Кельн
|30
|8
|11
|11
|40-48
|35
|
12
|Вердер
|30
|10
|5
|15
|48-58
|35
|
13
|Аугсбург
|30
|8
|7
|15
|39-55
|31
|
14
|Хоффенхайм
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
15
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|38-52
|28
|
16
|Бохум
|30
|8
|4
|18
|33-67
|28
|
17
|Шальке
|30
|6
|9
|15
|28-57
|27
|
18
|Герта
|30
|5
|7
|18
|35-61
|22
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.05
|21:30
|
Байер – Кельн
|- : -
|5.05
|21:30
|
Майнц – Шальке
|- : -
|6.05
|16:30
|
Аугсбург – Унион Б
|- : -
|6.05
|16:30
|
Боруссия М – Бохум
|- : -
|6.05
|16:30
|
Фрайбург – РБ Лейпциг
|- : -
|6.05
|16:30
|
Герта – Штутгарт
|- : -
|6.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
|6.05
|19:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|7.05
|18:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|13
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|21
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|27
|1
|2
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|26
|1
|6
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