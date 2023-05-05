«Боруссия» из Менхенгладбаха объявила о выкупе Вайгля из «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» Юлиан Вайгль, выступавший на правах аренды за «Боруссию», на постоянной основе перебрался в немецкий клуб.

27-летний полузащитник подписал контракт до лета 2028 года.

Гладбахцы арендовали Вайгля в сентябре прошлого года. С того момента он провел 20 матчей за клуб, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.