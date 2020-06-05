«Боруссия» из Менхенгладбаха на выезде уступила «Фрайбургу»

«Фрайбург» обыграл «Боруссию» (Менхенгладбах) со счетом 1:0 в матче 30-го тура чемпионата Германии.

Единственный мяч на 59-й минуте забил Нильс Петерсен. У гостей на 68-й минуте был удален Алассан Плеа.

«Фрайбург» набрал 41 очко и занимает восьмое место. «Боруссия» на четвертой позиции — 56 очков. В следующем туре «Боруссия» на выезде сыграет с «Баварией», а «Фрайбург» — с «Вольфсбургом».

Чемпионат Германии. Бундеслига

30-й тур

«Фрайбург» — «Боруссия» (Менхенгладбах) — 1:0 (0:0)