«Боруссия» из Менхегладбаха заключила контракт с 16-летним американским защитником

Защитник «Нью-Йорк Сити» Джозеф Скалли станет игроком «Боруссии» Менхенгладбах, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

16-летний американец подписал с клубом предварительный контракт. Он присоединится к немецкой команде в 2021 году, когда ему исполнится 18 лет.

Скалли является воспитанником «Нью-Йорк Сити», дебютировав в первой команде в июне 2018 года. В активе 16-летнего игрока 11 матчей и 1 гол в составе юниорской сборной США.

Borussia have completed the signing of Joseph Scally from MLS club @NYCFC.



The 16-year-old fullback will join the club in January 2021. #DieFohlen pic.twitter.com/YyWMiuca7I — Gladbach (@borussia_en) November 13, 2019

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