«Боруссия» из Менхегладбаха победила «Вердер» и сохранила первое место в бундеслиге

В матче 11-го тура чемпионата России «Боруссия» из Менхегладбаха принимала «Вердер». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

«Боруссия» набрала 25 очков и восстановила отрыв в 4 очка от идущего вторым «Лейпцига».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

11-й тур

«Боруссия М» — «Вердер» — 3:1 (2:0)

Голы: Бенсебаини, 20 (1:0). Херрманн, 22 (2:0). Херрманн, 59 (3:0). Биттенкурт, 90+3 (3:1).

Нереализованный пенальти: Классен, 53 (вратарь)

«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Крамер (Хофманн, 34), Закария, Бенеш (Нойхаус, 59), Херрманн, Плеа (Штиндль, 81), Тюрам.

«Вердер»: Павленка, Лангкамп, Гебре Селассие, Велькович, Фридль (Саджент, 82), Нури Шахин (Голлер, 73), Классен, Биттенкурт, М.Эггештайн, Осако, Рашица.

Предупреждения: Эльведи, 14. Лайнер, 25. Велькович, 38. Бенсебаини, 52. Нури Шахин, 56. Херрманн, 70. Классен, 75. Фридль, 81.

Удаление: Бенсебаини, 87.

Судья: Штилер (Германия).

10 ноября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

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