«Боруссия» из Дортмунда вступила в борьбу за Хадсон-Одои

Дортмундская «Боруссия» вступила в борьбу за нападающего «Челси» Каллума Хадсон-Одои, сообщает Bild.

Хадсон-Одои не был включен в заявку «Челси» на матч 1-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:1). Вскоре после окончания матча стало известно, что Каллум попросил отпустить его из клуба ради регулярной игровой практики.

Свой запрос насчет аренды Хадсон-Одои уже сделал «Саутгемптон», а также интерес к 21-летнему англичанину проявляет «Лестер».

В минувшем сезоне Хадсон-Одои провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.