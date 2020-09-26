«Боруссия» из Дортмунда уступила «Аугсбургу»
Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне. Команда на выезде уступила «Аугсбургу» — 0:2.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
2-й тур
«Аугсбург» — «Боруссия Д» — 2:0 (1:0)
Голы: Удуокхай, 40 (1:0). Калиджури, 54 (2:0).
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер, Удуокхай, Йагу Амарал, Калиджури, Грегорич (Йенсен, 57), Хедира (Оксфорд, 63), Хан (Сухи, 90+2), Груэсо (Штробль, 90+2), Нидерлехнер (Финнбогасон, 62).
«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Менье (Рейниер, 69), Аканджи, Витсель (Дахуд, 83), Эмре Джан, Рафаэл Геррейру (Ройс, 60), Санчо, Рейна, Беллингем (Брандт, 60), Холанн.
Предупреждения: Грегорич, 29. Холанн, 30. Хедира, 30. Гауэлеув, 31. Менье, 38. Витсель, 71. Эмре Джан, 76.
Судья: Петерсен (Германия).
26 сентября. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».
«Байер» — «РБ Лейпциг» — 1:1 (1:1)
Голы: Форсберг, 14 (0:1). Демирбай, 20 (1:1).
«Байер»: Храдецки, С.Бендер (Та, 58), Синкгравен, Тапсоба, Л.Бендер (Драгович, 90), Арангис, Беллараби (Амири, 78), Демирбай (Бэйли, 78), Вирц, Шик, Диаби.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле, Анхелиньо, Кампль (Хван Хи Чхан, 46), Форсберг (Нкунку, 66), Ольмо (Хенрикс, 87), Айдара, Адамс, Поульсен (Серлот, 27).
Предупреждения: Демирбай, 19. Клостерманн, 45. Айдара, 65. Адамс, 90+2.
Судья: Осмерс (Германия).
26 сентября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».
«Боруссия М» — «Унион Б» — 1:1 (0:0)
Голы: Тюрам, 56 (1:0). Шлоттербек, 79 (1:1).
«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль, Крамер, Хофманн, Нойхаус (Херрманн, 85), Плеа (Вольф, 75), Тюрам (Вендт, 70).
«Унион Б»: Луте, Триммель (Рюерсон, 73), Кнохе, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Андрих, Премель (Грисбек, 88), Бюльтер (Тойхерт, 74), Беккер (Ингвартсен, 57), Авонийи (Крузе, 58).
Предупреждения: Бенсебаини, 11. Триммель, 64. Андрих, 90+2.
Судья: Штилер (Германия).
26 сентября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
«Майнц» — «Штутгарт» — 1:4 (1:1)
Голы: Куэйсон, 13 (1:0). Вамангитука, 45 (1:1). Дидави, 61 (1:2). Климовиц, 80 (1:3). Калайджич, 86 (1:4).
«Майнц»: Центнер, Брозински (Хак, 82), Ниакате, Сен Жюст, Латца, Куэйсон, Баку, Баррейро (Озтунали, 69), Боэтиус (Буркардт, 82), Онисиво, Матета (Небель, 86).
«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Штенцель, Соса, Кастро (Климовиц, 74), Дидави (Кулибали, 82), Эндо, Мангаля (Клемент, 87), Калайджич (Эль-Гаддиуи, 87), Вамангитука (Массимо, 83).
Предупреждения: Ниакате, 37. Штенцель, 52. Мангаля, 69. Кастро, 74.
Удаления: Ниакате, 77. Штенцель, 90+1.
Судья: Шлагер (Германия).
26 сентября. Майнц. Стадион «Опель Арена».
«Арминия» — «Кельн» — 1:0 (0:0)
Гол: Эдмундссон, 78.
«Арминия»: Ортега, ван дер Хорн, Бруннер, Пипер, Лукокви, Хартель (Кунце, 88), Притль, Суку, Клос, Кордова (Эдмундссон, 68), Доан (Шипплок, 73).
«Кельн»: Т.Хорн, Хектор (Дрекслер, 46), Кцихос, Я.Хорн, Эхизибуэ, Борнау, Дуда (Озджан, 75), Скири, Реджбецай (Серенсен, 87), Андерссон (Арокодаре, 76), Тильманн (Лимниос, 62).
Предупреждения: Хектор, 17. Кцихос, 43. Клос, 45. Суку, 89. Шипплок, 90+1. Серенсен, 90+2.
Судья: Иттрих (Германия).
26 сентября. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена»