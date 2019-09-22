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«Боруссия» из Дортмунда упустила победу в матче с «Айнтрахтом»

20:54
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В матче 5-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» принимал «Боруссию» из Дортмунда. Встреча закончилась со счетом 2:2.

После пяти туров на счету «Боруссии» 10 очков, у «Айнтрахта» — 7 баллов.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

5-й тур

«Айнтрахт Ф» — «Боруссия Д» — 2:2 (1:1)

Голы: Витсель, 11 (0:1). Андре Силва, 43 (1:1). Санчо, 66 (1:2). Дилэйни, 88 — в свои ворота (2:2).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Хинтереггер, Дурм, Туре (Чэндлер, 83), Фернандеш, Кор (Камада, 67), Костич, Соу, Гонсалу Пасьенсия (Дост, 79), Андре Силва.

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс (Загаду, 63), Аканджи, Хакими, Витсель, Ройс, Дилэйни, Азар, Рафаэл Геррейру, Санчо (Брандт, 73), Пако Алькасер (Гетце, 76).

Предупреждения: Хуммельс, 32. Туре, 65. Хакими, 86. Чэндлер, 90+1.

Судья: Шмидт (Германия).

22 сентября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/

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