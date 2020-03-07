«Боруссия» из Дортмунда победила «Боруссию» из Менхенгладбаха и отстает от «Баварии» на 1 очко
Дортмундская «Боруссия» обыграла менхенгладбахских одноклубников в 25-м туре чемпионата Германии — 2:1. Бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель провел на поле 90 минут и получил желтую карточку.
Желто-черные вышли на второе место в турнирной таблице. Лидирует «Бавария», которая опережает их на 1 очко и имеет игру в запасе.
«Боруссия» из Менхенгладбаха идет пятой по набранным очкам и четвертой — по потерянным.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
25-й тур
«Боруссия» М — «Боруссия» Д — 1:2 (0:1)
Голы: Азар, 8 (0:1). Штиндль, 50 (1:1). Хакими, 71 (1:2).
«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль, Крамер (Эмболо, 77), Хофманн (Тюрам, 65), Закария (Янчке, 36), Нойхаус, Плеа.
«Боруссия» Д: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Хакими, Загаду, Витсель, Эмре Джан, Азар (Рейна, 83), Рафаэл Геррейру, Брандт (Санчо, 66), Холанн (Аканджи, 90).
Предупреждения: Витсель, 41. Загаду, 45. Крамер, 62. Эмре Джан, 73. Санчо, 76. Бенсебаини, 76. Гинтер, 84. Рафаэл Геррейру, 89. Лайнер, 89. Нойхаус, 90+1.
Судья: Штегеманн.
7 марта. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/