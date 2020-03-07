«Боруссия» из Дортмунда победила «Боруссию» из Менхенгладбаха и отстает от «Баварии» на 1 очко

Дортмундская «Боруссия» обыграла менхенгладбахских одноклубников в 25-м туре чемпионата Германии — 2:1. Бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель провел на поле 90 минут и получил желтую карточку.

Желто-черные вышли на второе место в турнирной таблице. Лидирует «Бавария», которая опережает их на 1 очко и имеет игру в запасе.

«Боруссия» из Менхенгладбаха идет пятой по набранным очкам и четвертой — по потерянным.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

25-й тур

«Боруссия» М — «Боруссия» Д — 1:2 (0:1)

Голы: Азар, 8 (0:1). Штиндль, 50 (1:1). Хакими, 71 (1:2).

«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль, Крамер (Эмболо, 77), Хофманн (Тюрам, 65), Закария (Янчке, 36), Нойхаус, Плеа.

«Боруссия» Д: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Хакими, Загаду, Витсель, Эмре Джан, Азар (Рейна, 83), Рафаэл Геррейру, Брандт (Санчо, 66), Холанн (Аканджи, 90).

Предупреждения: Витсель, 41. Загаду, 45. Крамер, 62. Эмре Джан, 73. Санчо, 76. Бенсебаини, 76. Гинтер, 84. Рафаэл Геррейру, 89. Лайнер, 89. Нойхаус, 90+1.

Судья: Штегеманн.

7 марта. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».