"Боруссия" и "Вердер" сыграли вничью

"Боруссия" сыграла вничью с "Вердером" в матче 28-го тура чемпионата Германии - 1:1.

В составе хозяев поля отличился Флориан Нойхаус. За гостей забил Дави Классен.

"Боруссия", в активе которой 48 очков, осталась на 5-й строчке турнирной таблицы бундеслиги. "Вердер", набрав 43 очка, опустился на 8-е место.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

28-й тур

"Боруссия М" - "Вердер" - 1:1 (0:0)

Голы: Нойхаус, 49 (1:0). Классен, 79 (1:1).

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Эльведи, Штробль, Крамер, Закария, Нойхаус (Л.Штиндль, 84), Раффаэл (Хофманн, 78), Херрманн (Джонсон, 66), Азар, Плеа.

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Мойсандер, Гебре Селассие, Аугустинссон, Нури Шахин (Писарро, 77), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Й.Эггештайн (Осако, 52), Рашица (Мевальд, 87).

Предупреждения: Крамер, 27. Аугустинссон, 40. Закария, 58. Мойсандер, 71.

Судья: Шлагер (Германия).

7 апреля. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".

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