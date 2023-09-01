«Боруссия Д» — «Хайденхайм»: прямая трансляция матча бундеслиги
Матч 3-го тура чемпионата Германиии между дортмундской «Боруссией» и «Хайденхаймом» пройдет в пятницу, 1 сентября. Встреча состоится в Дортмунде, на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 21:30 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры пройдет на телеканале Футбол 3. Начало эфира — 21:25 (по московскому времени).
Следить за играми чемпионата Германии можно с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».
«Боруссия» в первом туре чемпионата Германии выиграла у «Кельна» (1:0), а затем «шмели» во втором туре не смогли одолеть «Бохум» (1:1). «Хайденхайм» на старте сезона проиграл «Вольфсбургу» (0:2), а потом потерпел поражение о от «Хоффенхайма» (2:3).
Полный календарь чемпионата Германии 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|7-1
|6
|
2
|Унион Б
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
3
|Байер
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
4
|Фрайбург
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
5
|Вольфсбург
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
6
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|РБ Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|
9
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
10
|Штутгарт
|2
|1
|0
|1
|6-5
|3
|
11
|Боруссия М
|2
|0
|1
|1
|4-7
|1
|
12
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|5-7
|1
|
13
|Майнц
|2
|0
|1
|1
|2-5
|1
|
14
|Бохум
|2
|0
|1
|1
|1-6
|1
|
15
|Хайденхайм
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
16
|Вердер
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
17
|Кельн
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
18
|Дармштадт
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|1.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хайденхайм
|- : -
|2.09
|16:30
|
Аугсбург – Бохум
|- : -
|2.09
|16:30
|
Байер – Дармштадт
|- : -
|2.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Вольфсбург
|- : -
|2.09
|16:30
|
Штутгарт – Фрайбург
|- : -
|2.09
|16:30
|
Вердер – Майнц
|- : -
|2.09
|19:30
|
Боруссия М – Бавария
|- : -
|3.09
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Кельн
|- : -
|3.09
|18:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|- : -
|Г
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|4
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|4
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|3
|П
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|3
|
|
Йосип Юранович
Унион Б
|2
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Ансгар Кнауфф
Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|
|
Брэнден Ааронсон
Унион Б
|2
|0
|0
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|2
|0
|2