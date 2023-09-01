Боруссия Д

Матч 3-го тура чемпионата Германиии между дортмундской «Боруссией» и «Хайденхаймом» пройдет в пятницу, 1 сентября. Встреча состоится в Дортмунде, на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 21:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры пройдет на телеканале Футбол 3. Начало эфира — 21:25 (по московскому времени).

Следить за играми чемпионата Германии можно с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».

«Боруссия» в первом туре чемпионата Германии выиграла у «Кельна» (1:0), а затем «шмели» во втором туре не смогли одолеть «Бохум» (1:1). «Хайденхайм» на старте сезона проиграл «Вольфсбургу» (0:2), а потом потерпел поражение о от «Хоффенхайма» (2:3).

Полный календарь чемпионата Германии 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».