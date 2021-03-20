«Боруссия» готова продать Юлиана Брандта
Полузащитник Юлиан Брандт покинет дортмундскую «Боруссию» в летнее трансферное окно, информирует портал Goal.com 20 марта.
Руководство немецкого клуба готово продать 24-летнего футболиста, если за него заплатят порядка 25 миллионов евро. Ранее об интересе к хавбеку заявлял лондонский «Арсенал».
Брандт перешел в «Боруссию» из «Байера» в 2019 году. Стороны подписали долгосрочное соглашение, которое рассчитано до 2024 года.
В нынешнем сезоне бундеслиги Брандт провел 24 матча, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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