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«Боруссия» готова продать Юлиана Брандта

16:41
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Полузащитник Юлиан Брандт покинет дортмундскую «Боруссию» в летнее трансферное окно, информирует портал Goal.com 20 марта.

Руководство немецкого клуба готово продать 24-летнего футболиста, если за него заплатят порядка 25 миллионов евро. Ранее об интересе к хавбеку заявлял лондонский «Арсенал».

Брандт перешел в «Боруссию» из «Байера» в 2019 году. Стороны подписали долгосрочное соглашение, которое рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне бундеслиги Брандт провел 24 матча, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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