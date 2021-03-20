«Боруссия» готова продать Юлиана Брандта

Полузащитник Юлиан Брандт покинет дортмундскую «Боруссию» в летнее трансферное окно, информирует портал Goal.com 20 марта.

Руководство немецкого клуба готово продать 24-летнего футболиста, если за него заплатят порядка 25 миллионов евро. Ранее об интересе к хавбеку заявлял лондонский «Арсенал».

Брандт перешел в «Боруссию» из «Байера» в 2019 году. Стороны подписали долгосрочное соглашение, которое рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне бундеслиги Брандт провел 24 матча, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.