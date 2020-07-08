«Боруссия» готова отпустить Шюррле за 2 миллиона евро

«Боруссия» из Дортмунда планирует продать нападающего Андре Шюррле этим летом, сообщает Ruhr24.

Немецкий клуб не рассчитывает на вингера и готов отпустить его за 2 миллиона евро. Действующий контракт футболиста со «шмелями» рассчитан до июня 2021 года.

Шюррле перешел в «Боруссию» летом 2016-го из «Вольфсбурга» за 30 миллионов. В этом сезоне 29-летний игрок выступал на правах аренды в «Спартаке», но покинул клуб после начала пандемии коронавируса. На счету немца 18 матчей в России, в которых он забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.