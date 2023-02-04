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Сегодня, 19:26

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург», Себастьян Аллер забил

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Боруссия» — «Фрайбург» — 4:1.
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фрайбург» в матче 19-го тура бундеслиги — 5:1.

Голами в составе клуба из Дормунда отметились Нико Шлоттербек, Карим Адейеми, Себастьен Аллер, Юлиан Брандт и Джованни Рейна.

За «Фрайбург» забил Лукас Хелер. На 17-й минуте Килианн Силдиллиа получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

Аллер забил первый гол в официальных матчах за «Боруссию» после длительного лечения. У него была обнаружена злокачественная опухоль яичка.

«Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии (37 очков). «Фрайбург» находится на шестой строчке (34).

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
04 февр, 17:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
5:1
Фрайбург

В других матчах 19-го тура «Айнтрахт» обыграл «Герту» со счетом 3:0, а «Бохум» разгромил «Хоффенхайм» — 5:2.

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
04 февр, 17:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
3:0
Герта
Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
04 февр, 17:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
5:2
Хоффенхайм

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Бохум
ФК Герта
ФК Фрайбург
ФК Хоффенхайм
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Унион» победил «Майнц» и вышел на первое место в бундеслиге
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 19 12 3 4 33-23 39
2
 Бавария 18 10 7 1 52-16 37
3
 Боруссия Д 19 12 1 6 38-26 37
4
 РБ Лейпциг 19 10 6 3 39-24 36
5
 Айнтрахт Ф 19 10 5 4 40-26 35
6
 Фрайбург 19 10 4 5 30-30 34
7
 Вольфсбург 18 8 5 5 36-22 29
8
 Боруссия М 18 7 4 7 34-29 25
9
 Вердер 18 7 3 8 29-37 24
10
 Байер 19 7 3 9 30-31 24
11
 Майнц 19 6 5 8 27-31 23
12
 Кельн 19 5 8 6 29-31 23
13
 Аугсбург 19 6 3 10 24-33 21
14
 Бохум 19 6 1 12 24-46 19
15
 Хоффенхайм 19 5 4 10 28-36 19
16
 Штутгарт 18 3 7 8 22-32 16
17
 Герта 19 3 5 11 20-35 14
18
 Шальке 18 2 4 12 14-41 10
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34 тур
3.02 22:30
Аугсбург – Байер
 1 : 0
4.02 17:30
Бохум – Хоффенхайм
 5 : 2
4.02 17:30
Боруссия Д – Фрайбург
 5 : 1
4.02 17:30
Айнтрахт Ф – Герта
 3 : 0
4.02 17:30
Кельн – РБ Лейпциг
 0 : 0
4.02 17:30
Унион Б – Майнц
 2 : 1
4.02 20:30
Боруссия М – Шальке
 - : -
5.02 17:30
Штутгарт – Вердер
 - : -
5.02 19:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 17 1 4
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 14 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 2
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