Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Статьи
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

Гол Адейеми принес «Боруссии» победу над «Вольфсбургом»

Руслан Минаев
Карим Адейеми (справа) и Йоаким Меле.
Фото AFP

Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Вольфсбург» в матче 4-го тура бундеслиги — 1:0.

В первом тайме гол забил Карим Адейеми.

«Боруссия» набрала 10 очков и занимает второе место в таблице чемпионата. «Вольфсбург» с 5 очками — на 11-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 4-й тур.
21 сентября 2025, 20:30. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)
Боруссия Д
1:0
Вольфсбург

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вольфсбург
Читайте также
Торопа сделали виновником поражения от «Динамо», а Игдисамов хочет обыграть «Спартак» без Гонду. Что происходит в ЦСКА
Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027: основная информация об этапах серии
«Гретцки видит в нем себя». Кучеров добрался до рекорда для бомбардиров «Тампы»
Популярное видео
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Слован»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Слован»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Порту» — ПСВ: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Порту» — ПСВ: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Славия»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Славия»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Менхенгладбахская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Байером»

Источник: нападающий Джексон договорился о полноценном контракте с «Баварией»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 6 4 2 0 22-5 14
2
 Боруссия Д 6 4 2 0 11-4 14
3
 Фрайбург 6 4 1 1 15-6 13
4
 Байер 6 4 1 1 16-9 13
5
 Майнц 6 3 1 2 14-10 10
6
 Эльферсберг 6 3 1 2 12-11 10
7
 РБ Лейпциг 6 3 0 3 16-11 9
8
 Вердер 6 2 3 1 12-12 9
9
 Гамбург 6 3 0 3 6-15 9
10
 Аугсбург 6 2 2 2 16-12 8
11
 Айнтрахт Ф 6 2 2 2 10-16 8
12
 Кельн 6 2 1 3 8-11 7
13
 Штутгарт 6 2 0 4 8-10 6
14
 Хоффенхайм 6 2 0 4 11-14 6
15
 Шальке 6 1 2 3 4-7 5
16
 Падерборн 6 1 2 3 5-9 5
17
 Унион Б 6 1 2 3 5-17 5
18
 Боруссия М 6 0 0 6 8-20 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.10 21:30 Штутгарт – Боруссия М - : -
24.10 16:30 Аугсбург – Унион Б - : -
24.10 16:30 Кельн – Шальке - : -
24.10 16:30 Майнц – Вердер - : -
24.10 16:30 Падерборн – Гамбург - : -
24.10 16:30 РБ Лейпциг – Эльферсберг - : -
24.10 19:30 Боруссия Д – Айнтрахт Ф - : -
25.10 17:30 Хоффенхайм – Байер - : -
25.10 19:30 Фрайбург – Бавария - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Патрик Шик
Патрик Шик

Байер

 6
Никлас Фюллкруг
Никлас Фюллкруг

Вердер

 6
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 5
П
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 5
Марко Грюлль
Марко Грюлль

Вердер

 4
Шеральдо Беккер
Шеральдо Беккер

Майнц

 3
И К Ж
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 1 1 0
Рон Шалленберг
Рон Шалленберг

Шальке-04

 3 1 0
Юито Судзуки
Юито Судзуки

Фрайбург

 5 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости