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31 августа 2025, 17:55

«Боруссия» Д — «Унион» Б: трансляция матча чемпионата Германии

«Боруссия» Дортмунд и «Унион» Берлин встретятся в матче бундеслиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Боруссия» Дортмунд и «Унион» Берлин встретятся в матче второго тура немецкой бундеслиги в воскресенье, 31 августа. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 18.30 по московскому времени.

Основные события игры «Боруссия» Дортмунд — «Унион» Берлин можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 2-й тур.
31 августа 2025, 18:30. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)
Боруссия Д
3:0
Унион Б

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

В первом туре чемпионата Германии «Боруссия» сыграла вничью с «Санкт-Паули» (3:3), а «Унион» победил «Штутгарт» (2:1). В августе обе команды также выиграли свои матчи 1/32 финала Кубка Германии.

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Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Унион Берлин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 28 5 1 122-36 89
2
 Боруссия Д 34 22 7 5 70-34 73
3
 РБ Лейпциг 34 20 5 9 66-47 65
4
 Штутгарт 34 18 8 8 71-49 62
5
 Хоффенхайм 34 18 7 9 65-52 61
6
 Байер 34 17 8 9 68-47 59
7
 Фрайбург 34 13 8 13 51-57 47
8
 Айнтрахт Ф 34 11 11 12 61-65 44
9
 Аугсбург 34 12 7 15 45-61 43
10
 Майнц 34 10 10 14 44-53 40
11
 Унион Б 34 10 9 15 44-58 39
12
 Боруссия М 34 9 11 14 42-53 38
13
 Гамбург 34 9 11 14 40-54 38
14
 Кельн 34 7 11 16 49-63 32
15
 Вердер 34 8 8 18 37-60 32
16
 Вольфсбург 34 7 8 19 45-69 29
17
 Хайденхайм 34 6 8 20 41-72 26
18
 Ст-Паули 34 6 8 20 29-60 26
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32 тур
33 тур
34 тур
16.05 16:30 Боруссия М – Хоффенхайм 4 : 0
16.05 16:30 Байер – Гамбург 1 : 1
16.05 16:30 Бавария – Кельн 5 : 1
16.05 16:30 Айнтрахт Ф – Штутгарт 2 : 2
16.05 16:30 Фрайбург – РБ Лейпциг 4 : 1
16.05 16:30 Хайденхайм – Майнц 0 : 2
16.05 16:30 Ст-Паули – Вольфсбург 1 : 3
16.05 16:30 Унион Б – Аугсбург 4 : 0
16.05 16:30 Вердер – Боруссия Д 0 : 2
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ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 36
Дениз Ундав
Дениз Ундав

Штутгарт

 19
Серу Гирасси
Серу Гирасси

Боруссия Д

 17
П
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 19
Юлиан Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон

Боруссия Д

 14
Луис Диас
Луис Диас

Бавария

 14
И К Ж
Жоан Манзамби
Жоан Манзамби

Фрайбург

 27 2 4
Йенс Кастроп
Йенс Кастроп

Боруссия М

 26 2 2
Пауль Небель
Пауль Небель

Майнц

 30 2 2
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