Боруссия Д

«Боруссия» Дортмунд и «Унион» Берлин встретятся в матче бундеслиги

«Боруссия» Дортмунд и «Унион» Берлин встретятся в матче второго тура немецкой бундеслиги в воскресенье, 31 августа. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 18.30 по московскому времени.

Основные события игры «Боруссия» Дортмунд — «Унион» Берлин можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 2-й тур.

31 августа 2025, 18:30. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

В первом туре чемпионата Германии «Боруссия» сыграла вничью с «Санкт-Паули» (3:3), а «Унион» победил «Штутгарт» (2:1). В августе обе команды также выиграли свои матчи 1/32 финала Кубка Германии.