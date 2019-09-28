«Боруссия» Дортмунд потеряла очки в матче с «Вердером»
Дортмундская «Боруссия» и «Вердер» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Германии — 2:2. Дортмундцы по итогам игрового дня опустились в таблице на седьмое место. Их отставание от лидирующей «Баварии» составляет 4 очка.
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Бундеслига
6-й тур
«Боруссия» Д — «Вердер» — 2:2 (2:1)
Голы: Рашица, 7 (0:1). Гетце, 9 (1:1). Ройс, 41 (2:1). Фридль, 55 (2:2).
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Аканджи, Хакими, Витсель, Ройс, Азар, Дахуд (Брандт, 67), Вайгль, Санчо (Рафаэл Геррейру, 80), Гетце (Пако Алькасер, 72).
«Вердер»: Павленка, Гебре Селассие, Ланг, Фридль, Нури Шахин, Гросс, Классен, Биттенкурт (Й.Эггештайн, 82), М.Эггештайн, Рашица (Голлер, 73), Саджент (Писарро, 88).
Предупреждение: Вайгль, 68.
Судья: Айтекин.
28 сентября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/